Квартира загорелась в многоквартирном доме в Ангарске из-за майнинга

Пожар произошел накануне в пятиэтажном панельном доме в 17-м микрорайоне Ангарска. Инцидент случился из-за майнингового оборудования, людям потребовалась помощь спасателей, рассказали в ГУ МЧС России по Иркуской области.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На момент прибытия сотрудников ведомства из окна квартиры шел густой черный дым, горело помещение в трехкомнатной квартире на четвертом этаже . На месте работали три расчета с автолестницей. Полыхающее здание самостоятельно успели покинуть 10 человек, еще четырех людей вытащили из огня спасатели.

С огнем им удалось справиться быстро, буквально в течение одной минуты – площадь возгорания составила 1 квадратный метр: в комнате горело майнинговое оборудование. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание.