Соглашение о развитии электросетей Верхнемарково подписали ИЭСК и Усть-Кутский район

9 февраля генеральный директор Иркутской электросетевой компании Дмитрий Конопелько и мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов подтвердили ранее достигнутые договоренности подписанием соглашения о намерениях. Оно предусматривает развитие электросетевого комплекса 6/0,4 кВ в поселке Верхнемарково. ИЭСК со своей стороны передаст району проектно-сметную документацию на строительство сетей, а местные власти организуют и проведут работы.

По мере возведения сетевой инфраструктуры энергетики установят интеллектуальные приборы учета жителям и будет участвовать в техническом обслуживании электрических сетей.

Совместная работа энергетиков и властей позволит привести электрические сети Верхнемарковского муниципального образования в нормативное состояние, обеспечить их надлежащее обслуживание и качественное электроснабжение жителей.

– Мы взяли на себя обязательства по установке приборов учета, это даст возможность сэкономить расходы бюджета муниципалитета и направить эти средства на завершение работ по реконструкции сетей. Считаю это соглашение стратегическим и надеюсь, что в этом году оно будет реализовано, – Дмитрий Конопелько, генеральный директор Иркутской электросетевой компании.

– Соглашение дает возможность выполнить до конца работы по обеспечению надежного энергоснабжения нашего отдаленного, но довольно большого населенного пункта. Совместно с Иркутской электросетевой компанией мы введем в работу эти сети и будем эксплуатировать без нареканий к нам как владельцу сетей, – Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района.