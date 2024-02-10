Огонь уничтожил магазин в Усть-Куте на площади 650 «квадратов»

Пожар прошел минувшей ночью в Усть-Куте – загорелся продовольственный магазин на улице Зверева, рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

О возгорании сообщили очевидцы. На место были направлены четыре пожарных расчета. На момент их прибытия полыхала кровля одноэтажного деревянного здания по всему периметру. Пострадавших нет.

Огнеборцы боролись с пламенем около часа, последствия удалось ликвидировать к утру. Чтобы потушить возгорание, они по пожарным лестницам добирались до кровли, где был открытый огонь.

Повреждены подсобное помещение и кровля магазина на площади 650 квадратных метров, а также товар. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.