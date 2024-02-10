Единую модель профессиональной ориентации внедрят в школах Иркутской области

В школах Иркутской области внедряется Единая модель профессиональной ориентации – применяются практики и инструменты, которые помогают учащимся определиться с будущей профессией, рассказали в региональном правительстве.

«Для того чтобы школьники и их родители уверенно чувствовали себя в потоке информации о современных профессиях и понимали потребности региона в тех или иных специалистах реализуется целый ряд региональных проектов, таких как «Лестница профессиональных проб» и «Летние профориентационные площадки». А с этого учебного года во всех школах по четвергам еженедельно проводят внеклассные занятия курса «Россия – мои горизонты», – рассказал министр образования Приангарья Максим Парфенов

Также Иркутская область с 2019 года участвует во всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». За последние два года в нем приняли участие почти 32 тысячи ребят из Приангарья под руководством более двухсот педагогов-навигаторов.

В текущем учебном году профминимум реализуют в 758 общеобразовательных организациях, в его мероприятия вовлечены порядка 133 000 учащихся.