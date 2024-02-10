Большие трещины образовались в популярных местах на Байкале из-за потепления

Лед Байкала начал трескаться – это заметили в популярных туристических местах. На состояние покрытия повлияли плюсовые температуры, которые наблюдаются в Иркутской области. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня рыбаки стали очевидцами того, как буквально под их ногами образовался большой разлом на льду рядом с палаткой. К счастью, при этом никто не пострадал, а многие люди продолжили рыбачить, как будто ничего не произошло», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел в поселке Листвянка. Кроме того, очевидцы сообщают о возникновении протяженной динамической трещины у Шибетского мыса на Малом Море.

Выход и выезд на лед вне оборудованных переправ является опасным для жизни.