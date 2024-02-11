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«Операторы сотовой связи» похитили у жителей Приангарья более 4 миллионов рублей

Две жительницы Иркутской области стали жертвами мошенников, которые представились операторами сотовой связи. Подробности рассказали в ГУ МВД России по региону.

В числе пострадавших – 35-летняя шелеховчанка. Она рассказала, что на ее телефон позвонила женщина, которая представилась оператором сотовой связи. Собеседница назвала персональные данные абонента, а затем заявила о необходимости продлить срок действия сим-карты.

Заявительница согласилась и продиктовала код, который пришел на ее телефон. Заполучив его, злоумышленники начали разными способами вымогать деньги: пугать женщину, что теперь ее средства направят от ее имени на финансирование запрещенной в стране организации, представляться работниками банков и убеждать взять в кредит, который спасет от мошенников и прочими. Сибирячка доверилась и лишилась крупной суммы.

Кроме того, накануне аналогичным способом была обманута еще одна жительница Приангарья – 46-летняя иркутянка, которая отдала аферистам сразу 3,8 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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