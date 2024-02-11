Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала

Провалы машин случились на Байкале – внедорожник Toyota Land Cruiser и пикап Mitsubishi частично провалились в трещину, образовавшуюся в районе поселка Большое Голоустное. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«10 февраля в поселке Большое Голоустное в трех километрах от берега образовалась трещина. Рыбаки, передвигаясь на автомобилях по льду, провалились, пренебрегая правилами охраны жизни людей на водных объектах», – пояснили в ведомстве.

Водителей привлекут к административной ответственности. Выезд на лед вне специализированных переправ запрещен.

По данным МЧС, на Байкале сейчас наблюдается ухудшение ледовой обстановки – из-за потепления поверхность озера стала некрепкой на многих участках, например, в районе Хужира, Бугульдейки, Листвянки, Утулика. Появились динамические трещины, опасные и для пешеходов, и для автомобилистов.