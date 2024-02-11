Авария с тремя грузовиками произошла в Иркутской области: три человека погибли

В Тайшетском районе Иркутской области на трассе «Сибирь» случилось ДТП с участием трех большегрузных автомобилей, рассказали в региональной полиции.
Установлено, что 44-летний водитель грузовика МАЗ, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Иркутска, не справился с управлением и врезался в FAW с полуприцепом.
Еще одно транспортное средство, КАМАЗ, следовавший за иностранным грузовиком, съехал в кювет, чтобы избежать столкновения.
Погибли три человека – мужчина, находившийся за рулем МАЗа, и его 41-летний пассажир, а также 39-летний водитель FAW. Люди скончались до приезда скорой помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.