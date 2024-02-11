Wildberries запустит образовательные программы в вузах Иркутской области

Образовательные программы на базе вузов Иркутской области планирует реализовать один из крупнейших маркетплейсов страны Wildberries. Об этом во время Open Talk рассказала глава компании Татьяна Бакальчук.

Организация намерена сотрудничать сразу с несколькими высшими учебными заведениями. Будут запущены не только лекции от топ-менеджеров Wildberries, но и полноценные образовательные программы в сфере e-commerce.

По данным главы компании, они позволят сформировать понимание, что маркетплейсы – отдельное направление текущей экономики и, если знать механизмы их работы, то можно избежать многих ошибок и активно развивать свой бизнес, зарабатывать на этой площадке.