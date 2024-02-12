В городе небольшой снег.
Пробки в 10 баллов образовались в Иркутске 12 февраля 2024 года. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
Причиной заторов стал снегопад.
Движение затруднено по улицам:
- Байкальская;
- Гоголя;
- Маяковского;
- Профсоюзная.
|
|
Новости
Пробки в 10 баллов сковали Иркутск утром 12 февраля
В городе небольшой снег.
Пробки в 10 баллов образовались в Иркутске 12 февраля 2024 года. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
Причиной заторов стал снегопад.
Движение затруднено по улицам:
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
«Компания, как хорошая машина, уже работает сама», – Сергей Меркурьев, директор «СтройПроектСервис»
«От скорости развития компании порой захватывает дух», – Вячеслав Субботин, главный инженер «СтройПроектСервис»
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2024.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Гл. редактор - Герасимова Е.В.