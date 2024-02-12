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Пробки в 10 баллов сковали Иркутск утром 12 февраля

В городе небольшой снег.

Пробки в 10 баллов образовались в Иркутске 12 февраля 2024 года. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

Причиной заторов стал снегопад.

Движение затруднено по улицам:

  • Байкальская;
  • Гоголя;
  • Маяковского;
  • Профсоюзная.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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