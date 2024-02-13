Год в Иркутской области начался с роста зарплатных ожиданий работников

Аналитики hh.ru выяснили, как изменились зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей в Иркутской области по итогам первого месяца года относительно декабря 2023.

По итогам января 2024 года соискатели из Иркутской области повысили уровень своих зарплатных ожиданий относительно предыдущего месяца (декабря 2023) сразу на 8,7%, до 55 тыс. рублей, и это один из самых высоких показателей динамики ожидаемых зарплат среди регионов Сибирского ФО (выше она только в Новосибирской области, +11%). Всего за один месяц уровень желаемых зарплат иркутян вырос на 4,4 тыс. рублей. При этом средняя ожидаемая зарплата иркутских соискателей пока ниже, чем средняя зарплата, которую готовы им платить работодатели (58,7 тыс. рублей).

Для сравнения, в целом по России на данный момент соискатели рассчитывают на зарплату в 60 тыс. рублей, в среднем, а в Сибирском ФО – 50 тыс. рублей.

На самые высокие зарплаты среди сибирских регионов претендуют соискатели из Красноярского края (60 тыс. рублей в среднем) и Новосибирской области (58,4 тыс. руб.). При этом рост ожиданий становится общим трендом, так, в семи из восьми регионов Сибири текущие желаемые зарплаты работников превосходят актуальные предложения на рынке труда. Такая ситуация, помимо Иркутской области, сложилась в Новосибирской области, Красноярском крае, Омской области, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Хакасия.

В данный момент на наиболее высокие зарплаты в Иркутской области претендуют специалисты из сфер «Строительство, недвижимость», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Сельское хозяйство», «Высший и средний менеджмент» и «Добыча сырья» (по 100 тыс. руб., в среднем), «Производство, сервисное обслуживание» (92,6 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» (по 80 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (73,8 тыс. руб.), «Информационные технологии», «Закупки» (по 70 тыс. руб.), «Финансы, бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги», «Юристы» (по 60 тыс. руб.), а также «Медицина, фармацевтика» (57,3 тыс. руб.).

При этом заметнее всего проиндексировали свои желаемые зарплаты кандидаты из числа юристов (+20% в январе относительно декабря 2023, до 60 тыс. руб.), специалисты из ресторанно-гостиничного направления (+12%, до 44,7 тыс. руб.), медики (+8%, до 57,3 тыс. руб.)