Материалы закупают для ремонта путепровода на станции Батарейной в Иркутске

В ближайшее время приступят к организации строительного городка и площадок для размещения техники. Об этом рассказали в мэрии.

Также продолжается определение субподрядчиков для выполнения специализированных работ – переноса сетей связей, коммуникаций, контактной сети.

– Сейчас проводим процедуры по закупке бетона, арматуры, балок и других материалов. Проект производства работ направили на согласование в ОАО «РЖД», что необходимо для получения нарядов-допусков, – рассказал руководитель подрядной организации – МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.