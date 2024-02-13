Ключи от квартир вручили 144 дольщикам блок-секций в жилом районе «Эволюция» в Иркутске

Дома расположены на улице Летописца Нита Романова. Здесь есть одно-, двух- и трехкомнатные жилые помещения. Первый этаж предназначен для коммерческого использования. Об этом рассказали в мэрии.

К строительству жилого объекта приступили пять лет назад, однако вовремя завершить его не удалось. Неблагоприятно повлияли сразу несколько факторов: кризисная ситуация в УКС, которое к 2020 году находилось в предбанкротном состоянии, а также ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и экономическими санкциями.

Напомним, что УКС Иркутска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с опережением графика завершает строительство двух блок-секций. В этом году новоселье отметят 187 семей. В ноябре 2023 года также были сданы три дома на 150 жилых помещений для переселенцев.