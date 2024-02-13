Новости

Ключи от квартир вручили 144 дольщикам блок-секций в жилом районе «Эволюция» в Иркутске

Дома расположены на улице Летописца Нита Романова. Здесь есть одно-, двух- и трехкомнатные жилые помещения. Первый этаж предназначен для коммерческого использования. Об этом рассказали в мэрии.

К строительству жилого объекта приступили пять лет назад, однако вовремя завершить его не удалось. Неблагоприятно повлияли сразу несколько факторов: кризисная ситуация в УКС, которое к 2020 году находилось в предбанкротном состоянии, а также ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и экономическими санкциями.

Напомним, что УКС Иркутска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с опережением графика завершает строительство двух блок-секций. В этом году новоселье отметят 187 семей. В ноябре 2023 года также были сданы три дома на 150 жилых помещений для переселенцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
«Компания, как хорошая машина, уже работает сама», – Сергей Меркурьев, директор «СтройПроектСервис»
«От скорости развития компании порой захватывает дух», – Вячеслав Субботин, главный инженер «СтройПроектСервис»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес