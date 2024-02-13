«Аграрная сверхдержава»: РСХБ назвал точки роста АПК на горизонте 2030 года

В сельском хозяйстве России произошло «настоящее экономическое чудо». За 20 с лишним лет отрасль прошла путь серьезной трансформации, который занял десятилетия и даже столетия в агросекторах зарубежных государств. Об этом заявила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина в ходе Дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме «Россия».
«Давайте вспомним, с чего мы начинали. Это была не просто низкая база. Это было около нуля. 90-е годы. Мы все хорошо помним их. Развалившиеся колхозы, отсталые технологии, дефицит продовольствия и… «ножки Буша». Один из символов того десятилетия. Но гуманитарная сельхозпомощь из США в Россию преподнесла нам важный урок о необходимости развивать собственный аграрный потенциал», – сказала Ирина Жачкина.
Период 2000-2018 гг. стал временем беспрецедентных инвестиций в АПК и ускоренного роста собственной промышленности. Объем сельхозпроизводства с 2000 по 2018 годы вырос больше чем в 7 раз – с 742 млрд рублей до 5,3 трлн рублей.
Важным условием этого процесса стало формирование национальной кредитно-финансовой системы обслуживания АПК на базе созданного в 2000 году Россельхозбанка. В агросекторе появились «длинные» и «дешевые» деньги, которые позволили построить и модернизировать производственные мощности по всей стране.
«В итоге удалось полностью закрыть потребности внутреннего рынка. Только посмотрите на рост потребления птицы и свинины – за 18 лет прирост более чем вдвое. Мы стали есть намного больше мяса. Наш рацион стал гораздо питательнее, полезнее, более насыщенным витаминами и микроэлементами. По мясу и яйцам мы уже достигли рекомендованных Минздравом нормативов. Продвигаемся по другим позициям. Что приятно – мы накормили себя отечественной продукцией», – отметила Ирина Жачкина, обратив внимание на существенное снижение импорта мяса с 35% в 2000 году до 7,8% в 2018-м.
Следующим этапом – 2018-2023 гг. – стало превращение АПК во флагман российской экономики, одну из самых инвестиционно привлекательных отраслей.
Сейчас доля прибыльных сельхозпредприятий приближается к 90%. Рентабельность на уровне почти 20%. А объем инвестиций в основной капитал – благодаря беспрецедентной поддержке государства – вырос с 28,3 млрд рублей в 2000-м году до 546,5 млрд в 2023-м.
«С нуля» создан целый ряд подотраслей: тепличное овощеводство, производство мяса индейки, промышленное свиноводство и др. В 2000 году в России вообще не производилась индейка, а сегодня свыше 400 тысяч тонн ежегодно. По овощам прирост в 4 раза. По свинине – почти десятикратное увеличение. За этими сухими цифрами – крупные птицефабрики, животноводческие комплексы, молочные фермы, посевные и уборочные кампании», – отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.
В итоге Россия достигла полной самообеспеченности по ключевым видам продукции. А российский АПК может дать фору любой зарубежной индустрии. Сегодня Россия – №1 в мире по производству зерна и подсолнечного масла. №1 в Европе по производству мяса бройлеров (№ 4 в мире). №1 в Европе по производству молока (№ 5 в мире). №2 в Европе по производству свинины (№4 место в мире). №1 в мире по площади зимних теплиц (и №8 по общей площади теплиц).
По словам Ирины Жачкиной, сформирован мощный задел для следующего этапа: «Теперь задача – укрепить позиции России как аграрной сверхдержавы. И активнее влиять на развитие мирового продовольственного рынка. Так мы сможем лучше защищать свои национальные интересы».
Первый заместитель Председателя Правления РСХБ обозначила ключевые драйверы роста АПК на период до 2030 года.
- Ускоренное развитие отечественной селекции и производства семян, генетики и селекции в животноводстве;
- Совершенствование биотехнологий;
- Внедрение инноваций в пищевую и перерабатывающую промышленность;
- Оптимизация производственных и логистических процессов, масштабирование цепочки поставок «от поля до прилавка»;
- Цифровизация АПК и РПХ;
- Модернизация и развитие мелиоративного комплекса;
- Сохранение, восстановление и повышение плодородия земель.
По мнению Ирины Жачкиной, всё это позволит сделать сельское хозяйство России ещё более эффективным и рентабельным. «Дорогие друзья, вместе мы – одна большая аграрная сборная России. И нас устраивает только «золото». Давайте станем чемпионами мира», – резюмировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.