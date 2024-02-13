Гроссмейстер Сергей Карякин посетил Иркутскую область

Он носит титул чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам.

Гроссмейстер стал почетным гостем открытого областного турнира по быстрым шахматам «Зимний Кубок Байкала». В соревнованиях приняли участие около 200 шахматистов.

«Сегодня мы вместе посетили наше суворовское училище, где действует очень сильный шахматный клуб. Сергей Александрович провел сеанс одновременной игры с 12 суворовцами. Должен сказать, игра действительно вышла напряженной. Не удивлен, что международный гроссмейстер очень тепло отозвался о способностях курсантов. Парни молодцы, держались достойно», – пишет в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.