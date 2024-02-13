Крупнейшая лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС

МТС сообщает о подключении одной из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа «РАФТ ЛИЗИНГ» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-сервисам из любой точки России. Работа с документами и системами компании стала удобнее, а корпоративные сервисы – надежнее.

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МТС предоставила «РАФТ ЛИЗИНГ» виртуальную инфраструктуру, услуги резервного копирования и хостинг 1C в облаке #CloudMTS. Компания перенесла в облачную экосистему МТС CRM-системы, базы данных, и корпоративную почту, а также возможность воспользоваться услугами информационной безопасности из облака для того, чтобы обеспечить защиту от кибератак.

«Сервисы облачной экосистемы МТС помогают обрабатывать любую информацию и использовать ее для развития бизнеса. Мы фиксируем кратное увеличение интереса к облачным сервисам со стороны бизнеса Приангарья. Часть компаний региона снижают затраты на покупку «железа», кто-то переносит свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров для обеспечения сохранности данных. Для крупных предприятий, таких, как наш партнер «РАФТ ЛИЗИНГ», работающие с базой 1С и персональными данными, безопасность облачных вычислений — ключевая задача, поскольку кибератаки, выход из строя оборудования и несанкционированный доступ к данным могут привести и к финансовым потерям, и к авариям. Также благодаря переходу в наши облачные вычислительные мощности, наш партнер получил возможность значительно снизить издержки на закупку и обслуживание серверов и другого оборудования и при этом иметь защищенный доступ к документам в любой точке России, – рассказал директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.