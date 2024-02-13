О ходе первого этапа строительства теплового луча по Баррикад рассказали в Эн+

12 февраля во время выездного совещания мэр Иркутска Руслан Болотов и гендиректор входящей в Эн+ Байкальской энергетической компании Олег Причко побывали на строительной площадке теплового луча, который возводит российский энергохолдинг. Ключевой участок тепломагистрали – крупнейшего инфраструктурного проекта за 50 лет – проходит по улице Баррикад, где работы параллельно ведутся сразу на трех отрезках общей протяженностью свыше 1,7 километра.

Первый этап строительства, это свыше 900 метров тепломагистрали от Маратовского кольца до улицы Фучика, завершен более чем на половину. В каналы укладывается труба диаметром 600 миллиметров с уже нанесенной современной пенополимерминеральной изоляцией, на месте выполняются работы по заделке стыков, далее тепловую сеть закрывают железобетонной плитой, изолируют канал и засыпают грунтом. Полностью завершить первый этап строительства по улице Баррикад Эн+ планирует к концу 2024 года.

– По улице Баррикад мы работаем на трех участках: в районе Доренберга, от Ленской до Зимней и от Ушаковской до Ленской. Уже смонтировали около 700 метров трубопровода и тепловую камеру. Продолжается строительство и на другом берегу реки Ушаковка – в районе Ипподромной, Култукской и Лызина, всего задействовано свыше 100 специалистов. Все работы идут по плану, вместо нормативных 45 месяцев мы взяли на себя обязательства уложиться в 28, на некоторых участках уже в мае этого года приступим к благоустройству, – говорит Олег Причко.

– Один из крупнейших и важнейших проектов развития инфраструктуры – прокладка теплового луча и канализационного коллектора находится сегодня на постоянном контроле администрации. Мы реализуем сложнейшие задачи – обеспечение теплом новых районов Иркутска и повышение надежности существующей тепловой сети в центральной части города, – рассказал Руслан Болотов.

Всего по проекту теплового луча в Иркутске запланировано строительство свыше 5 километров новых тепловых сетей, в том числе 29 тепловых камер, 2 насосных станций и 7 центральных тепловых пунктов взамен мазутных и угольных котельных в Рабочем, что положительно скажется на экологии. Сеть позволит обеспечить теплом и горячей водой предместье, возвести свыше миллиона квадратных метром жилья и не менее 10 социальных объектов. Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние 50 лет, который осуществляется энергохолдингом Эн+ в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Иркутская область стала одним из первых регионов России, где воспользовались возможностью получить федеральные средства.