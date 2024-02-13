Индекс «свободных денег» россиян в первом месяце года резко вырос до отметки в 92%

Прибавив 61% к значению декабря прошлого года.

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, доля «свободных денег» также ощутимо выросла за месяц – с 19% в декабре до 31% в январе. Снижение доли «свободных денег» перед новогодними праздниками логично в связи с интенсивной покупкой подарков и продуктов к праздничному столу. В январе же потребление постепенно приходит в норму, расходы сокращаются, многие наши сограждане получают новогодние премии и другие выплаты, что приводит к увеличению объема свободных средств в российских семьях.

Индекс «свободных денег» по итогам января достиг отметки в 92%, увеличившись на 61,4% по сравнению с показателем декабря 2023 года. Относительно же января прошлого года Индекс не дотянул почти 18%.

Доля «свободных денег» в бюджете среднестатистической российской семьи в первом месяце года вернулась в диапазон усредненных значений в 31% после его снижения в декабре до 19%. В январе 2023 года доля «свободных денег» в отечественных домохозяйствах составляла 38%.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата. Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе Единой панели данных.