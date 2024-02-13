Банк Уралсиб в Красноярске принял участие в «Дне риелтора»

08 февраля 2024 года в Красноярске в культурном центре на Высотной прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику «День риелтора».

Участие в мероприятии приняли члены Союза «Красноярского союза риелторов», сотрудники агентства недвижимости региона, представители банковского сектора, страховых компаний и других профессиональных участников рынка недвижимости, всего более ста человек. Во время мероприятия прошло награждение лучших представителей профессии, проведен мастер-класс по невербальным коммуникациям, на семинарах также выступили партнеры праздника.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стал официальным партнером мероприятия, сотрудники банка поздравили собравшихся с профессиональным праздником и рассказали о программах ипотечного кредитования Банка Уралсиб, современной и безопасной форме расчетов при покупке недвижимости, изменениях в ипотечных программах с государственной поддержкой.

«Такие мероприятия позволяют нам познакомиться с большим количеством профессиональных участников рынка недвижимости, представить наши условия ипотечного кредитования, акции и особенности, сделать расчеты, ответить на вопросы присутствующих», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.