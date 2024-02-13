80% иркутян не будет праздновать День святого Валентина

В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из Иркутска.

Большинство иркутян не будет праздновать День святого Валентина (80%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (19%).

3 из 10 мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля. Чаще остальных радовать любимых букетами будут мужчины моложе 34 лет (47%).

Лишь в 1 из 100 компаний в городе планируют активности на 14 февраля.