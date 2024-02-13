«Астрофизиков Сибири» покажут школьникам в Иркутском художественном музее

Девятиклассники школы №72 Иркутска первыми совершили экскурсию по выставке картин «Слава и гордость земли Иркутской», которая открылась в областном художественном музее имени В.П. Сукачева. Выставка приурочена к народному конкурсу «Гордость земли иркутской».

– Наша выставка это лишь часть огромного массива творений, созданных иркутскими художниками и посвященных родному региону. Мы выбрали самые яркие и значимые произведения, которыми сами больше всего гордимся. Авторов, которым лучше всего удалось передать силу и мощь природы, человеческого духа. Они и составляют выставку «Слава и гордость земли иркутской», – сказала заведующая отделом русского и зарубежного современного искусства музея Анна Потапова.

В экспозиции представлена летопись становления Иркутской области, портреты и скульптуры известных своими достижениями иркутян, полотна, посвященные прокладке БАМа, строительству городов и гидроэлектростанций. Так, на выставке представлены картины о космонавте Борисе Волынове из первого отряда космонавтов и иркутской школьной учительнице первого космонавта Юрия Гагарина. Также на выставке демонстрируется посвященная исследователям космоса картина «Астрофизики Сибири» иркутянина Глеба Богданова. Выставка будет работать в течение двух месяцев. Для организованных групп школьников музей организовал бесплатные экскурсии с рассказом об истории возникновения картин, а также о других примечательных деталях.