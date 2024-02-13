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Два незаконных объекта торговли на улицах Сурнова и Баррикад сносят в Иркутске

Решением судебных органов они признаны незаконными и подлежащими сносу. Об этом сообщили в мэрии.

Следует отметить, что в добровольном порядке собственники длительное время не сносили свои магазины. Так, на улице Сурнова в трехэтажном здании площадью 400 кв. м продолжалась продажа автозапчастей.

Несмотря на решение суда, владелец объекта на улице Баррикад не предпринял мер для добровольного его исполнения и продолжал продавать автомобили и сопутствующие товары.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал должника к административной ответственности. В результате в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего он приступил к демонтажу незаконного строения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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