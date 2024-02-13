Иркутскую область ждут морозы до -49 градусов

В регионе провели заседание по чрезвычайным ситуациям.

В Приангарье идут морозы. В ближайшие дни в регионе ожидается существенное понижение температуры воздуха, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

– В северных районах местами температура опустится до – 47, -49 градусов, – отметила заместитель руководителя Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Помогаева.

Глава региона поручил всем муниципалитетам, коммунальным и оперативным службам подготовиться к предстоящим холодам.