Глава АКОРТ назвал главные тренды развития торговли в 2024 году

Руководители крупных розничных сетей и маркетплейсов, представители Государственной Думы, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации компаний розничной торговли обсудили настоящее и будущее торговли на Форуме сервисной экономики РСПП «Ритейл и потребительский сектор – вызовы и тренды», прошедшем в рамках Недели российского бизнеса.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев позитивно оценил перспективы развития сетевой офлайн торговли, у которой сохраняется значительный потенциал роста. Главный тренд в развитии сетевой торговли в 2024 году – омниканальность, которая позволяет ритейлу комплексно взаимодействовать с покупателем.

Помимо развития омниканальности ключевыми трендами развития ритейла глава АКОРТ назвал увеличение сегмента жестких дискаунтеров в ответ на рост сберегательной культуры потребления в обществе, консолидацию рынка крупными игроками и дальнейший рост импортозамещения ассортимента в торговых сетях.

Глава АКОРТ обратил внимание на вклад торговли в сдерживание роста цен.

«Рыночные механизмы и гибкость позволяют федеральному ритейлу не допускать резкого роста розничных цен в кризисных ситуациях. В пиковые периоды увеличения закупочных цен сетевые ритейлеры удерживали отрицательную наценку минус 9% на куриное яйцо «первой цены», минус 5-12% – на тушку бройлера. В целом по итогам прошедшего года торговым сетям – членам АКОРТ удалось удержать рост цен на социально значимые товары на 2,3 п.п. ниже уровня инфляции», – отметил Игорь Караваев.

Караваев напомнил, что в прошлом году российский ритейл вновь продемонстрировал свою устойчивость к кризисам. Ритейл продолжил активно развивать инфраструктуру современной торговли: в 2023 году члены АКОРТ открыли более 5000 новых торговых точек. Также торговые сети смогли не просто восполнить, но и расширить ассортимент практически во всех товарных категориях.

«Квалифицированная торговая услуга как часть сервисной экономики востребована российским потребителем. Сейчас 92% россиян покупают продукты в сетевых розничных магазинах», – подчеркнул глава ассоциации.