Лариса Долина организует в Иркутской области новые творческие проекты

Новые творческие проекты организует в Иркутской области Музыкальная академия Ларисы Долиной. Соглашение об этом было подписано сегодня, 13 февраля. Подписи под документом поставили министр культуры региона Олеся Полунина и народная артистка России, руководитель Академии Лариса Долина.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его участниками стали преподаватели музыки, участники образцовых вокальных коллективов, артисты Иркутской областной филармонии, студенты музыкальных колледжей, воспитанники детских школ искусств. Всего 50 вокальных педагогов и 16 вокалистов из 13 муниципальных районов Иркутской области, а также из Республики Бурятия и Забайкальского края.

– Подписание соглашения - это закрепление сотрудничества с Музыкальной академией Ларисы Долиной. Творческие проекты организации - это всегда очень высокая планка профессионализма, внимательный подход к исполнителям, насыщенная образовательная программа. Проект работает на будущее, он вдохновляет, поддерживает таланты, зажигает звезды. Для Иркутской области сотрудничество с академией станет новым этапом в сохранении культурных традиций, развитии регионального вокального и сценического искусства, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы очень хотим, чтобы не только москвичи выходили на большую сцену, но и таланты, которые живут в разных городах и регионах нашей страны. Наша задача – найти этих способных ребят, готовых трудится и вкладывать силы, и помочь им раскрыть свой потенциал, развить мастерство. Мы просто счастливы, когда находим их. Они выступают на конкурсах, выходят на большие площадки концертные со звездами, принимают участие в хоровом пении, – сказала Лариса Долина.