Ожидание дивидендных выплат не даёт скорректироваться российскому рынку

Российский фондовый рынок продолжает рост на фоне дивидендных историй.

– Стремление выкупать просадки, даже те, что происходят после обновления локальных вершин, у нас пока сохраняется. Это свидетельствует о наличии повышенного спроса на российские акции, чему продолжают способствовать ожидания дивидендных выплат, а также возврата к ним многих компаний, которые ранее временно прекращали такую практику на фоне негативной геополитической обстановки и санкций, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.



По их мнению, вероятность возобновления роста индекса МосБиржи высокая. Для этого будет достаточно улучшения одного из двух ключевых факторов: сырьевого или валютного, при условии, что другой не будет нивелировать такой эффект.



Из наиболее ярких историй – Яндекс и Ростелеком. Акции Яндекса возобновили уверенный рост после трех сессий небольшой коррекции, переписав двухлетний максимум. По дневному объему торгов эмитент занял первое место, опередив Сбербанк и Ozon. Акции Ростелекома резко повысились на фоне заявлений главы компании о возможности IPO дочерних структур, а также о вероятности выплаты дивидендов по итогам 2023 г.