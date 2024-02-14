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Ожидание дивидендных выплат не даёт скорректироваться российскому рынку

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Российский фондовый рынок продолжает рост на фоне дивидендных историй.

– Стремление выкупать просадки, даже те, что происходят после обновления локальных вершин, у нас пока сохраняется. Это свидетельствует о наличии повышенного спроса на российские акции, чему продолжают способствовать ожидания дивидендных выплат, а также возврата к ним многих компаний, которые ранее временно прекращали такую практику на фоне негативной геополитической обстановки и санкций, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

По их мнению,  вероятность возобновления роста индекса МосБиржи высокая. Для этого будет достаточно улучшения одного из двух ключевых факторов: сырьевого или валютного, при условии, что другой не будет нивелировать такой эффект.

Из наиболее ярких историй – Яндекс и Ростелеком. Акции Яндекса возобновили уверенный рост после трех сессий небольшой коррекции, переписав двухлетний максимум. По дневному объему торгов эмитент занял первое место, опередив Сбербанк и Ozon. Акции Ростелекома резко повысились на фоне заявлений главы компании о возможности IPO дочерних структур, а также о вероятности выплаты дивидендов по итогам 2023 г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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