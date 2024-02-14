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Рубль зажат в боковике

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13 февраля 2024
БКС: Рубль приблизился к нижней границе боковика
13 февраля 2024

Рубль пытается выйти из боковика, но пока безуспешно. Вчера, курс доллара на Мосбирже практически не изменился по сравнению с предыдущим днём и закрылся на уровне 91,3 руб. 

– Укреплению рубля препятствует непростая ситуация с платежным балансом страны, который характеризуется недостаточностью поступлений от экспорта и относительно большим объемом импорта, а также вывода капитала за рубеж. Поддержку рублю по-прежнему оказывает жесткая монетарная политика Банка России, а также большая доля валютной выручки, которую экспортеры обязаны возвращать в страну и продавать на внутреннем рынке, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, что попытки выйти из боковика в основном нацелены на пробой нижней границы консолидации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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