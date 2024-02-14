Рубль зажат в боковике

Рубль пытается выйти из боковика, но пока безуспешно. Вчера, курс доллара на Мосбирже практически не изменился по сравнению с предыдущим днём и закрылся на уровне 91,3 руб.

– Укреплению рубля препятствует непростая ситуация с платежным балансом страны, который характеризуется недостаточностью поступлений от экспорта и относительно большим объемом импорта, а также вывода капитала за рубеж. Поддержку рублю по-прежнему оказывает жесткая монетарная политика Банка России, а также большая доля валютной выручки, которую экспортеры обязаны возвращать в страну и продавать на внутреннем рынке, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.



Они добавляют, что попытки выйти из боковика в основном нацелены на пробой нижней границы консолидации.