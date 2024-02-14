Трудящиеся Приангарья хотят получать от работодателя путевки в санаторий

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Иркутской области и выяснила, как часто работодатели внедряют программы заботы о здоровье сотрудников, и всем ли они доступны.

Больше половины сибирских соискателей, в том числе из Иркутской области (68%), в ходе опроса, проведенного Службой исследований hh.ru, сообщили, что их работодатель не предоставляет сотрудникам программы заботы о здоровье. Еще 26% респондентов подтвердили, что такие программы в компании есть, но при этом 6% из них заметили, что они не доступны широкому кругу сотрудников, а 20% - что программы заботы о здоровье могут получать все работники компании. Оставшиеся 6% затруднились дать ответ.

Чаще всего наличие программ заботы о физическом здоровье и доступность их всем работающим сотрудникам подтверждали представители финансового сектора (62% из них), нефтегазовой отрасли (53%) и ИТ-компаний (41%).

На вопрос, какие составляющие программы заботы о здоровье вы считаете нужным добавить в будущем и сделать доступными для сотрудников, большинство опрошенных сибиряков выбрали возможность получить за счет работодателя санаторно-курортное лечение (71%), при этом в целом по стране главным приоритетом стал полис ДМС (его хотели бы иметь 71% респондентов). Для работников Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, полис ДМС находится на втором месте по важности (69%), на третьем – оплата фитнеса или спортзала на работе (51%). Далее в этом списке - лечение в корпоративных клиниках (45%), диспансеризация (37%), программы правильного питания и здорового образа жизни (29%), спортивные мероприятия (22%), телемедицина (9%), диетическое меню (8%). Еще 3% выбрали вариант «другое», предложив свои варианты - обязательное наличие стоматологических услуг в полисе ДМС, соблюдение здорового режима труда и отдыха на работе.

Любопытно, что самую высокую заинтересованность в путёвках в санатории проявили сотрудники из направления финансы и бухгалтерия (69% из них), а также их сферы производства (67%).