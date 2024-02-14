Лариса Долина провела обучающий интенсив для детей из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края

Музыкальная академия Ларисы Долиной заключила соглашение с министерством культуры Иркутской области об организации новых творческих проектов в регионе.

«Соглашение предполагает совместные концерты, фестивали, творческие и культурные мероприятия, образовательные проекты. В их числе семинары, конференции, форумы, тренинги, круглые столы, мастер-классы и другие. Семь наставников Академии уже провели около 40 мастер-классов, индивидуальных занятий, репетиций», – пишет губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Финалом интенсива стал гала-концерт. Вместе с Ларисой Долиной на сцене выступили выступили почти 200 участников академии – это эстрадно-джазовый оркестр Иркутской областной филармонии, вокалисты-выпускники академии, три хоровых коллектива – образцовые хоры «Гармония» и «Карамель» Иркутской областной детской школы искусств и хор «Вдохновение» Нижнеудинской районной детской школы искусств.