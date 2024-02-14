Вторичный рынок недвижимости в стагнации, но собственники удерживают цены

Ипотека – главный инструмент для покупки. Но ставки на вторичку прямо заградительные. Эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков рассказал, насколько это влияет на спрос и на цены?

– Ипотека действительно является ключевым инструментом для приобретения жилья, однако современные ставки по ипотеке на вторичное жилье могут оказаться непомерно высокими для многих покупателей. Это, безусловно, влияет на спрос и ценообразование на рынке недвижимости. С одной стороны, высокие ставки ипотеки целенаправленно сокращают поток заёмщиков, что приводит к уменьшению спроса на вторичное жилье. В большинстве случаев ипотека используется для дополнения к сумме покупки, когда покупатели нуждаются в небольшой дополнительной сумме для завершения сделки, – Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Сужение круга покупателей ведет к падению спроса, однако это не всегда прямо влияет на снижение цен. В отличие от первичного рынка, где застройщикам необходимо продавать объекты для продолжения своей деятельности, владельцы вторичных квартир могут позволить себе ждать лучших ценовых предложений. Большинство собственников готовы подождать, что поддерживает цены на относительно стабильном уровне. Тем не менее наблюдается отсутствие резкого падения цен, несмотря на пониженный спрос.

В контексте текущих тенденций ключевая ставка повлияла на снижение спроса на вторичное жилье, но не вызвала значительного уменьшения цен. Рынок вторичного жилья испытывает определенное стагнацию, что видно из стабильности цен при уменьшенном спросе. Это также связано с ожиданиями продавцов, основанными на прогнозах роста цен, которые не оправдались. Многие ожидали более высокой прибыли от продажи, что в итоге не нашло подтверждения в реальности.

Со стороны покупателей, использование ипотеки чаще всего связано с необходимостью дополнить сумму для покупки, а не как основной способ финансирования. Это подчёркивает, что при текущих ставках ипотека воспринимается как вынужденная мера, а не как удобный инструмент покупки.

Ситуация на рынке вторичного жилья остается довольно сложной и многогранной. Влияние ипотечных ставок на спрос и цены проявляется неоднозначно: с одной стороны, снижение спроса не привело к значительному уменьшению цен, с другой – стабильность цен поддерживается за счет ожиданий продавцов и ограниченного предложения. Все это создает набор условий для как покупателей, так и продавцов, требующий от каждой из сторон тщательного анализа рынка и принятия взвешенных решений.