Банки могут обязать учитывать рассрочку при выдаче кредита

Информацию о таких займах планируется передавать в бюро кредитных историй. Об этом пишут «Известия».

В ЦБ перешли к активной фазе работы над регулированием рассрочек. Текст законопроекта, скорее всего, будет готов в ближайший месяц, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Рассрочка – это долг, который нужно учитывать при расчете предельной нагрузки граждан, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. Он объяснил: если банк не видит этой информации, то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать.

Поэтому данные о крупной рассрочке должны передаваться в бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться при выдаче ссуд, подчеркнул.

Ранее стало известно, что доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла в прошлом году. За прошедший год она увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) и достигла 17,4%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. (до 25,0%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 27,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,9 п.п. (до 14,0%) и от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,8%).