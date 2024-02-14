Избыточную занятость в сфере услуг в России оценили в 3,7 млн человек

Такая ситуация снижает потенциал экономического роста в реальном секторе и влиять на дефицит кадров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Ксении Савчишиной.

Об этом говорится в, материал опубликован в журнале «Научные труды». В понимании автора, избыточная занятость возникает при низкой производительности труда (когда фактическая занятость превышает ее «расчетный» уровень на тот же объем выпуска).

Низкую производительность (на 40% меньше средней по экономике) демонстрирует пятая часть всех занятых в России, говорится в исследовании.

В итоге без риска сокращения выпуска в другие виды деятельности можно направить 3,7 млн человек из сферы услуг, отмечается в документе. Среди них:

торговля (чуть менее 2 млн человек);

гостиницы и рестораны (400 тыс.);

связь и телекоммуникация (150 тыс.);

финансы и страхование (400 тыс.);

операции с недвижимостью (700 тыс.).

По данным Сбербанка, 14% из 21% россиян-бизнесменов владеют первым бизнесом или открывают его, а 7% в прошлом уже имели предпринимательский опыт. Большинство (35%) начинающих и опытных бизнесменов регистрируют свое дело, как индивидуальные предприниматели, 19% – самозанятые, 13% – юридические лица. Однако 32% пока никак его не оформили.

Опрос показал, что 16% россиян – бывшие предприниматели. Из них 56% закрыли своё дело более шести лет назад, 37% – более года назад, 6% – в течение последних 12 месяцев. При этом 23% экс-предпринимателей основными причинами выхода из бизнеса назвали низкие доходы от бизнеса или банкротство, а 22% – личные обстоятельства: состояние здоровья, рождение ребёнка, смену деятельности, передачу дела детям и др.