Сколько россияне тратят на свидания?

33% мужчин тратят на свиданиях от четырех до пяти тысяч рублей. Еще 25% участников опроса готовы выделить на встречу от 500 до тысячи рублей. Более 15 тысяч рублей могут потратить 11% мужчин, от семи до девяти тысяч – 10%, от 10 до 12 тысяч – 9%. Совсем не тратятся лишь 6% опрошенных, примерно столько же говорят, что платит женщина. Об это свидетельствуют данные ЮMoney и Чек Индекса.

Большинство опрошенных женщин не тратят деньги на свиданиях – так ответили 32%. Еще 23% тратят от двух до трех тысяч рублей, 20% – от 500 до тысячи рублей, а 14% – от четырех до пяти тысяч рублей. Только 4% участниц опроса могут потратить более 15 тысяч рублей, 2% – от 10 до 12 тысяч. Остальные опрошенные отметили, что свидание может быть бесплатным для обоих партнеров.

Если свидание приурочено к празднику, стоит учитывать и стоимость подарка. Так, с 1 января по 9 февраля количество покупок подарочных сертификатов выросло на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средний чек стал на 9% больше и составил 2 285 рублей. Таким образом, чтобы собраться на свидание, мужчина потратит в среднем 5 046 рублей – без учета оплаты счёта в ресторане. Если учитывать расходы на ужин в ресторане, стоимость свидания для мужчины может стать вдвое выше, чем для женщины.