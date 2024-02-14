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Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт

Банк Уралсиб в очередной раз подтвердил соответствие требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 3.2.1).

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – основной стандарт в области безопасности данных, учрежденный международными платежными системами с целью обеспечения защиты данных и операций, совершаемых с использованием платежных карт, в том числе «Мир», Union Pay, Mastercard и Visa.

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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