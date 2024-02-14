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Только 18% иркутян готовят подарки на День всех влюбленных

Подарки на День всех влюбленных чаще всего планируют дарить горожане, состоящие в браке, причем мужчины потратят больше денег, чем женщины, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

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Лишь 18% иркутян планируют дарить подарки 14 февраля. Кроме непосредственно тех, с кем состоят в паре, в День влюбленных экономически активные жители города могут поздравлять детей, родителей, друзей. Впрочем, большинство (77%) не планирует дарить подарки на 14 февраля.

На подарки для жен на День святого Валентина в этом году мужья потратят в среднем 4000 рублей. Подарок девушке обойдется в 3800 рублей. На подарок мужу жительницы города планируют потратить 2500 рублей. Подарок для парня в среднем обойдется в 3000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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