12 проектов жителей Иркутской области вошли в топ-1000 форума «Сильные идеи для нового времени»

Среди них – госпиталь для детей, турнир для киберфизиков и производство по переработке золошлаковых отходов БЦБК.

12 предложений жителей Иркутской области прошли в топ-1000 идей форума «Сильные идеи для нового времени». Среди них пять проектов – по направлению «Пространство для жизни», пять – по направлению «Качество жизни населения», по одному проекту в направлениях «Эффективный труд и образование» и «Эффективное государство».

Авторам проектов окажут поддержку в реализации идей, в том числе пригласят на акселерационные программы АСИ и партнеров форума. Из первой тысячи экспертный совет АСИ отберет 100 и далее 10 лучших идей, которые презентуют руководству страны 20 февраля на основном мероприятии форума.

Первый этап отбора прошли такие идеи, как создание в Иркутске флагманского госпиталя для детей, регионального ресурсно-методического центра ранней помощи детям, организация турниров для киберфизиков, проект системы предотвращения лесных пожаров, квест-комната от Центра профилактики наркомании, идея переработки золошлаковых отходов БЦБК, школа сильных идей на базе библиотечной системы, которая поможет инициативным жителям в развитии их проектов, и другие.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в начале февраля, когда завершился прием заявок на форум, наиболее интересные проекты жителей региона были представлены генеральному директору АСИ Светлане Чупшевой и председателю Госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову в рамках их рабочего визита в Иркутск.

– Интересно отметить, что большинство представленных идей прошли в топ-1000. Это говорит о том, что мнение экспертов на тему актуальности идей схоже с видением Правительства Иркутской области. Конечно, мы рассчитываем и в этом году, уже в третий раз, презентовать идею Президенту. В любом случае со всеми этими проектами будет проведена работа по поиску для них подходящих мер поддержки не только на федеральном, но и на региональном уровне, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в четвертый раз, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс и ВЭБ.РФ. В этом году на крауд-платформу поступило более 30 тысяч идей со всей страны. Жители Приангарья подали 570 предложений.

Оценку идей и проектов проводили действующие члены региональных экспертных групп АСИ, эксперты из профессиональных и отраслевых сообществ, а также представители организаций-партнеров – всего порядка двух тысяч человек. Эксперты крауд-платформы закончили оценку, а эксперты партнеров и федеральных органов власти продолжают работу. Посмотреть идеи, которые уже вошли в число лучших, можно на сайте идея.росконгресс.рф, воспользовавшись фильтром «топ-1000».

Далее экспертный совет АСИ определит топ-100. Финальной точкой форума «Сильные идеи для нового времени» станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет 19-20 февраля 2024 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют главе государства.