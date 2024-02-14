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АТБ вошёл в топ-10 автокредитов на подержанные авто за 2023 год

Ресурс Выберу.ру оценил автокредиты банков, предлагавших наиболее выгодные и удобные условия для покупки авто с пробегом. Продукт «АвтоРешение» Азиатско-Тихоокеанского банка занял 8-ю строчку рейтинга.

Аналитики редакции проанализировали текущие параметры продуктов с поправкой на накопленные за год рейтинговые позиции банков-автокредиторов. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным критериям: величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов, полной стоимости кредита, величине первоначального взноса, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также влияние платной опции на уменьшение процентов. Дополнительно эксперты учитывали отсутствие комиссий и скрытых выплат.

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«АвтоРешение» предоставляется для покупки подержанного или нового автомобиля в автосалоне, у физического лица, а также на аукционе в Японии. Кредит по ставке от 16,5% оформляется всего по двум документам. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей на срок до пяти лет. Предложение действует во всех регионах присутствия банка.

Узнать подробнее о продукте «АвтоРешение» и подать заявку можно на сайте АТБ или в офисах банка.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:LdtCK3BTc

/ Сибирское Информационное Агентство /
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