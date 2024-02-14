Альфа-Банк стал титульным спонсором Всероссийской федерации художественной гимнастики

Альфа-Банк подписал соглашение о партнёрстве с Всероссийской федерацией художественной гимнастики. Оно рассчитано на весь 2024 год и продолжает тренд на поддержку Альфа-Банком индустрии спорта.

«Сотрудничество с Федерацией художественной гимнастики – это значимая для нас страница в рамках поддержки российского спорта и развития спортивных инициатив. Художественная гимнастика – это гордость нашей страны. Для нас важно поддержать спортсменов на их пути к важным целям», — поделился Тимур Зулкарнаев, руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

«Нам ценно, что Альфа-Банк стал титульном спонсором Федерации. Наши ценности совпадают – мы проявляем командное взаимодействие, надежность и целеустремлённость. Ставим амбициозные цели и достигаем их. Мы верим, что мы серьёзные совместные шаги в развитии одного из традиционно самых любимых видов спорта в России», — отмечает Дмитрий Головин, исполнительный директор Всероссийской федерации художественной гимнастики.

В рамках партнёрства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования под эгидой Федерации. Среди них «Альфа-Банк Первенство России», «Альфа-Банк Чемпионат России» и «Альфа-Банк Кубок России» и другие. Первые соревнования стартуют 13 февраля.