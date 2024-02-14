Альфа-Банк получил премию RB Digital Awards за лучшую программу лояльности

Альфа-Банк получил награду RB Digital Awards за лучшую программу лояльности в номинации «Маркетинг и продажи» по итогам 2023 года.

За прошедший год Альфа-Банк значительно усовершенствовал свою программу лояльности. Так 2023 году был запущен категорийный кэшбэк — клиенты сами могут выбрать категории расходов, по которым его можно получать. Кроме того, Альфа-Банк добавил элемент геймификации — барабан, в котором можно выиграть 100% суперкэшбэка и другие механики. Также эксперты высоко оценили, что выплаченный кэшбэк для клиентов — это настоящие деньги.

Кроме того, выгоду можно также получить и в нефинансовых сервисах Альфа-Банка, например, при оплате топлива на заправках или покупки авиабилетов в Альфа Тревел. Альфа-Банк взаимодействует с крупнейшими маркетплейсами и другими партнерами, предлагая клиентам не только кэшбэк, но и скидки — это первый прецедент коллабораций крупного банка с маркетплейсом на отечественном рынке. Программа лояльности позволяет пользователю отслеживать выгоду в момент покупки — в истории операций, а не через какое-то время.

«Мы продолжаем развивать новые подходы в программе лояльности, чтобы максимизировать выгоду и сделать ее понятной и прозрачной для наших клиентов. В этом году мы уже запустили новый интерфейс для удобного доступа ко всем возможностям получения кэшбэка, партнерским предложениям и скидкам, а также планируем масштабировать геймификацию и запускать новые сервисы с кэшбэком. У нас в планах большие партнерские инициативы, как, например, с «Вкусно — и точка», когда мы дали старт специальным предложениям только по пятницам, запустив свои Альфа-Пятницы», — прокомментировал руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрий Соколов.

RB Digital Awards — премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе. Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации.