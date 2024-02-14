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Подписка «Инго Плюс» усиливается банковскими услугами

С 1 февраля 2024 Ингосстрах Банк усилил подписку «Инго Плюс» дополнительным начислением дохода на остаток в виде ингорублей для держателей премиальных карт Mir Supreme, а также выпускавшихся ранее карт Mastercard Black Edition и Visa Signature, по которым не начисляется процент на остаток рублями.

Сейчас владельцы премиальных карт получают на остаток до 300 000 ₽ процентный доход ингорублями:

  • 3% годовых при тратах по карте до 30 000 ₽ в месяц;
  • 7% годовых при тратах по карте свыше 30 000 ₽ в месяц.

При подключении подписки «Инго Плюс» к базовому начислению на остаток добавится еще 3% годовых ингорублями. Общая выгода в этом случае составит:

  • 6% годовых ингорублями при тратах по карте до 30 000 ₽ в месяц;
  • 10% годовых ингорублями при тратах по карте свыше 30 000 ₽ в месяц.

При этом не имеет значения, действовала подписка весь месяц или была подключена в последний день. Для начисления повышенного дохода на остаток важно иметь активную подписку «Инго Плюс» на любую дату в отчетном месяце.

Первую подписку можно оформить за 1 ₽ на месяц, далее стоимость составит 390 ₽ ежемесячно. Если у вас уже есть накопленные ингорубли, ими можно оплачивать до 30% стоимости подписки. Подключить «Инго Плюс» можно на сайте Инго Экосистемы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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