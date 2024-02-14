Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Закон за подписью президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Об этом пишет ТАСС.

Изменение расширяет список преступлений Уголовного кодекса РФ, за которые можно лишиться имущества.

Теперь наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

При этом конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.