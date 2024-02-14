Новости

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Закон за подписью президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Об этом пишет ТАСС.

Изменение расширяет список преступлений Уголовного кодекса РФ, за которые можно лишиться имущества.

Теперь наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

При этом конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
«Мы – компания, вместе с которой можно быстро вырасти», – Галина Щербакова, руководитель отдела персонала «СтройПроектСервис»
«Работаем от Башкирии до Ямала», – Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела «СтройПроектСервис»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес