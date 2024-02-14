Полные реквизиты банковской карты: зачем они нужны и где их можно найти?

Банковская карта- это платежный инструмент, который каждый из нас использует ежедневно. Мы оплачиваем покупки в магазинах онлайн и оффлайн, совершаем и получаем денежные переводы, получаем социальные или зарплатные выплаты. Но знали ли вы, что все это доступно для нас благодаря банковским реквизитам? Чтобы полноценно пользоваться своей картой, необходимо знать ее полные реквизиты. Эксперты Солид Банка рассказали, какие именно данные требуется знать для разного рода банковских операций и где их можно найти.

Реквизиты банковских карт бывают: основными и полными.

К основным реквизитам относятся:

- номер карты – уникальный набор цифр, который присваивается вашей карте;

- имя и фамилия владельца карты латинскими буквами (карта может быть неименной, тогда эти данные не указываются);

- срок действия – месяц и год, до которых банк обслуживает данную карту;

- код CVV/CVC/CVP – код проверки подлинности карты.

Эти данные всегда можно найти на вашей пластиковой карте. И зная их, можно произвести любую оплату в интернете. Для переводов между физическими лицами будет достаточно знать номер карты или номер телефона, привязанный к карте.

Полные реквизиты – это данные вашего банковского счета, к которому была выпущена карта. Обычно такие реквизиты требуются, чтобы организация или государство могли перевести вам средства на карту – зарплату, пенсию, налоговый вычет и т.д.

Полные реквизиты счета включают в себя ваши данные и данные Банка.

Ваши данные это:

- полные ФИО владельца счета;

- номер счета – это 20 цифр, в которых зашифрованы данные об адресате и характеристика счета. Такой номер счета может быть и в другом Банке, поэтому только его недостаточно для переводов.

Далее реквизиты Банка:

- наименование Банка;

- корреспондентский счет – необходим Банку для межбанковских операций, открывается в Банке России или другой кредитной организации. Состоит из 20 цифр и всегда заканчивается тремя последними цифрами БИК;

- БИК (Банковский идентификационный код) - уникальный код Банка, присвоенный ему Банком России;

- ИНН – позволяет безошибочно установить получателя перевода, служит дополнительным способом идентификации. ИНН юридического лица состоит из 10 цифр;

- КПП – код причины постановки клиента на учет есть только у юр.лиц, самая распространенная – «по месту нахождения».

Где найти полные реквизиты своей карты?

1. В личном кабинете онлайн-Банка. Чтобы узнать полные реквизиты карты Солид Банка, необходимо войти в приложение SolidPAY, открыть карту – там будет доступна кнопка «Реквизиты счета».

2. В банкомате. Вставьте карту и выбирайте в меню опцию «Показать реквизиты». Информацию можно распечатать на чеке.

3. Обратитесь в офис или контактный центр Банка.