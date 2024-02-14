Сбербанк выдержал самую длинную DDoS-атаку за всю историю существования финорганизации

Она длилась 4 дня – с 24 по 28 января. Слова зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» передает агентство «Прайм».

«С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную, четырехсуточную атаку, она была весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз в течении этих четырех суток», – сказал он.

Ранее Сбер зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.