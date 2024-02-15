Новому времени – «Новый босс». В Иркутске 20 февраля пройдет региональный бизнес-форум

Развитие и рост – основная потребность предпринимателя. Сегодня скорость изменений такова, что знать одному всё невозможно, нужен командный подход, уверена директор консалтинговой компании «Бизнес партнёр» и организатор масштабного регионального мероприятия для предпринимателей Олеся Семёнова.

Олеся Семёнова, организатор форума "Новый босс"

– Приглашаю 20 февраля всех на грандиозное событие этой зимы в поддержку предпринимательского сообщества – бизнес-интенсив «Новый босс». В нём участвуют более 20 авторитетных спикеров региона и два приглашенных звездных спикера: топ-маркетолог Максим Белоусов расскажет о том, почему компании не растут, а международный бизнес-тренер Маргарита Черняк проведёт горячий бизнес-разбор реального бизнеса прямо на сцене.

Выступления обещают быть яркими. Генеральный менеджер отеля «Байкал» Лина Тюрнёва, имея 20-летний стаж в индустрии гостеприимства, расскажет о важности инвестиций в персонал. CEO отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» Игорь Левандовский поделится секретами мышления боссов. Будет ли нейросеть убийцей или помощником бизнеса, расскажет интернет-маркетолог Михаил Неустроев.

Как говорят организаторы, на бизнес-интенсиве они собрали конкретные инструменты от успешных предпринимателей по маркетингу, менеджменту, продажам, работе с персоналом, личному бренду, мотивации и лидерству, а также рекомендации по реорганизации всех бизнес-процессов, которые позволят навести бескомпромиссный порядок и кратно увеличить доход в новом году.

Партнёрами крупнейшего делового мероприятия выступили Сбербанк и Альфа-Банк.

Ольга Юскова, директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области

– За каждым бизнесом стоит предприниматель – человек, со своими целями, идеями, стремлением к успеху и высоким результатам, независимо от названия деятельности, – подчеркнула директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области Ольга Юскова. – Мы понимаем, что в современных быстро меняющихся условиях для достижения эффективного результата очень важна коллаборация между предпринимателями. «Новый босс» – это та площадка, которая позволяет бизнесменам узнать друг друга, поделиться опытом и определенными наработками, это возможность сотрудничества, которое способно вывести бизнес на новый уровень. Новые знания, новые идеи, помощь в решении сложных задач – все те вещи, которые позволяют развиваться и находить что-то и для себя как профессионала, и для продвижения бизнеса.

Мероприятие будет полезно предпринимателям, самозанятым, руководителям всех уровней, экспертам и всем тем, кто только начинает свой бизнес.

Третий «Новый босс» пройдёт 20 февраля 2024 года в отеле «Irkutsk city center» (бывший Марриотт). Условия участия – по ссылке.