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Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за возможных подтоплений

В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями, которые могут повлиять на гидрологическую обстановку. Подробности рассказали в мэрии.

Возможны подтопления в период весеннего снеготаяния и половодья в районе водотоки падь Плишкина, где находятся СНТ «Светлый» и «Текстильщик». Режим будет действовать до 00:00 20 февраля.

Во всех подразделениях администрации Иркутска и подведомственных учреждениях определены ответственные лица, составлены графики дежурств на время действия режима. Ведется круглосуточный мониторинг.

В настоящее время пропариваются водотоки в районе садоводств на Плишкинском тракте. Работы выполняют на открытых участках. В труднодоступных для техники местах привлекают спасателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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