Уголовное дело возбудили в Братске из-за поджога школы

Школу подожгли в городе Братске Иркутской области – пострадал фасад здания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отношении жителя города Братска Иркутской области, который под воздействием запрещенных препаратов поджег здание школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Умышленные уничтожение или повреждение имущества"», – рассказала Волк.

В настоящее время ведутся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление мотивов противоправного деяния. Подозреваемый задержан.