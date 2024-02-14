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Студентка из Братска потеряла больше 100 тысяч рублей на бронировании отелей

Жительница города Братска стала жертвой мошенников. Они предложили ей заработок, а вместо этого развели на деньги. Подробности рассказали в региональной полиции.

Установлено, что неделю назад девушке на телефон пришло сообщение с неизвестного номера в мессенджере с предложением получить дополнительный доход. Задача была простая – ставить в социальных сетях «лайки» отелям для повышения их рейтинга. Братчанка согласилась.

Пройдя предварительное тестирование, фрилансер получила 500 рублей, а с целью увеличения возможного заработка зарегистрировалась в предложенной группе. После задания оказались сложнее – нужно было бронировать отели за свой счет.

Взамен злоумышленники пообещали выплатить вложенные средства с процентами. В итоге студентка перевела со своей карты более 115 тысяч рублей, однако дохода не получила.

Осознав, что стала жертвой мошенников, студентка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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