Новости

Охотника в Иркутской области оштрафовали на 80 тысяч рублей за убийство косуль

В Качугском районе суд вынес приговор 24-летнему мужчине. Его признали виновным в незаконной охоте, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в декабре 2022 года на территории Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества подсудимый, не​ имея разрешения на охоту, из карабина убил двух сибирских косуль.

Ущерб оценили в размере 80 тысяч рублей – мужчина его компенсировал. Кроме того, его приговорили к 9 месяцам исправительных работ с​ удержанием 10% в доход государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
«Мы – компания, вместе с которой можно быстро вырасти», – Галина Щербакова, руководитель отдела персонала «СтройПроектСервис»
«Работаем от Башкирии до Ямала», – Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела «СтройПроектСервис»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес