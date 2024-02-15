Охотника в Иркутской области оштрафовали на 80 тысяч рублей за убийство косуль

В Качугском районе суд вынес приговор 24-летнему мужчине. Его признали виновным в незаконной охоте, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в декабре 2022 года на территории Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества подсудимый, не​ имея разрешения на охоту, из карабина убил двух сибирских косуль.

Ущерб оценили в размере 80 тысяч рублей – мужчина его компенсировал. Кроме того, его приговорили к 9 месяцам исправительных работ с​ удержанием 10% в доход государства.