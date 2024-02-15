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Жителей Иркутской области предупредили о смертельной опасности на Байкале

На поверхности озера Байкал образовались трещины. После непогоды, которая надвигается на Иркутскую область, они могут стать крайне опасными для людей, выходящих и выезжающих на лед. Подробности рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«В пятницу на острове и в проливе Малое Море ожидается снег. Он может скрыть свежие трещины на льду Байкала и сделать из покрытия смертельную "ловушку"», – сообщили в организации.

Аналогичные явления могут обнаружиться и в других популярных у туристов местах – в Листвянке, Утулике, Большом Голоустном, где также местами треснул лед и образовались участки с открытой водой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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