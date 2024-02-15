РУСАЛ и MASS GROUP построят экспериментальную взлетно-посадочную полосу из алюминия

РУСАЛ инвестиционная компания MASS GROUP и ГК «Сиал» построят первую в России взлетно-посадочную полосу из алюминия. Перспективное решение рассчитано на развитие аэродромной инфраструктуры для малой авиации и повышение транспортной доступности в том числе удаленных и труднодоступных районов.

РУСАЛ и MASS GROUP подписали соглашение о взаимодействии в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и строительстве экспериментальной взлетно-посадочной полосы из алюминия. С помощью экспериментов, проведенных при участии ведущих профильных институтов, планируется устранить нормативные ограничения на применение алюминиевых решений в строительстве ВПП. Это будет первый подобный объект в России.

Длина экспериментальной алюминиевой ВПП составит до 600 м, на ее создание уйдет примерно 300 тонн упрочненного алюминиевого сплава. В качестве возможных вариантов ее локации рассматриваются несколько действующих аэродромов.

«Мы рассчитываем, что алюминиевые ВПП станут очень эффективным и экологичным решением для инфраструктуры гражданской авиации, особенно на отдаленных и труднодоступных территориях. Благодаря прочности и антикоррозийной стойкости алюминий может заменить традиционный бетон, а благодаря его легкости в разы сократятся расходы на доставку и строительство. По нашим оценкам, стоимость полноценной алюминиевой ВПП с учетом логистики, монтажных и эксплуатационных затрат будет на 15-20 процентов дешевле, чем бетонной», – рассказал Директор по развитию рынка Дирекции по сбыту РУСАЛа Евгений Васильев.

«Наша компания в дополнение к основной деятельности осуществляет комплексное техническое сопровождение «под ключ» проектов вертолетных площадок из алюминия. Алюминиевые площадки успешно эксплуатируются в различных регионах России, в том числе в экстремальных климатических условиях. Алюминиевые покрытия обеспечивают безопасность при взлете и посадке вертолетов любого класса, от легких до самых тяжелых грузовых машин типа Ми-26. Успешная эксплуатация алюминиевых покрытий в качестве посадочных площадок для вертолетов повлияли на принятие решения о разработке взлетно-посадочной полосы из алюминия. Это серьезный вызов для нас, но мы верим в успех алюминиевых решений, совместно с разработчиком алюминиевых аэродромных панелей ГК «Сиал» и при поддержке РУСАЛа планируем решить все технические задачи, что станет настоящим прорывом для инфраструктуры гражданской авиации», – рассказал Генеральный директор АО «МАСС ГРУПП» (MASS GROUP) Александр Соболев.

На всем жизненном цикле изделие из алюминия за счет долговечности и коррозионной стойкости алюминиевых сплавов показывает значительную экономию по сравнению с аналогами. Алюминиевые ВПП рассчитаны на малую авиацию, в том числе на активно эксплуатируемые в Сибири и на Дальнем Востоке самолеты Ан-2, а также на разрабатываемый в России перспективный самолет «Байкал». Малая авиация для значительной части территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов является безальтернативным видом транспорта.